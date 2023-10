Lombardia: Di Marco (M5S), se fosse vero sms Bertolaso grave ingerenza ma nessun stupore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il messaggio inviato via chat dall'ufficio stampa del Welfare che impone il silenzio alle ASST nei confronti dei giornalisti della trasmissione Report "non mi stupisce, anzi, trovo una certa coerenza visto che da aprile chiediamo invano dati e informazioni sulle Case di Comunità. Rimane, invece, molto grave questa ingerenza che non fa altro che rimarcare il continuo tentativo della Giunta di porre un bavaglio alla democrazia continuando a tenere lo sporco sotto il tappeto, hanno millantato troppo in materia di sanità che adesso si trovano in grande difficoltà". Lo dice Nicola Di Marco, capogruppo M5S Lombardia. "Regione ad oggi non è in grado neanche di dare semplici informazioni sui servizi erogati nelle Case di Comunità. Da un recente sopralluogo ho trovato fogli scritti a mano, male, e fotocopiati sulle prestazioni fornite, come da allegato quello distribuito nella Casa di comunità di via Masaniello a Milano. È noto poi come le prestazioni erogate, davvero, nelle Case di Comunità sono nettamente inferiori a quelle depositate agli atti. L'eccellenza lombarda è una parola che nasconde un vuoto spaventoso fatto di menzogne e propaganda elettorale", conclude il capogruppo M5S, Di Marco, a riguardo il messaggio circolato venerdì 13 ottobre via chat dall'ufficio stampa di Guido Bertolaso, in merito all'inchiesta di Report sulla sanità", aggiunge in una nota Di Marco. (Com)