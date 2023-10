Francia: Macron posticipa viaggio in Albania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha posticipato il suo viaggio in Albania, dove avrebbe dovuto partecipare al vertice del Processo di Berlino sui Balcani occidentali. Lo ha appreso il quotidiano “Le Figaro” dall’Eliseo. Macron avrebbe dovuto essere a Tirana domani mattina per partecipare al nono summit del Processo di Berlino, che raccoglie i leader di alcuni Paesi europei e quelli dei Balcani occidentali per promuovere il dialogo politico, la cooperazione e la riconciliazione nella regione, oltre all’avvicinamento all’Unione europea. Tuttavia, “alla luce del contesto internazionale e nazionale”, arriverà in Albania soltanto lunedì pomeriggio, per la parte bilaterale della sua visita nel Paese, che proseguirà anche martedì. Il capo dello Stato francese sarà sostituito al vertice dalla segretaria di Stato per l’Europa Laurence Boone. (Frp)