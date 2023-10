Nagorno-Karabakh: Papa, siano rispettati luoghi di culto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, a termine dell'Angelus ha lanciato un appello per il Nagorno-Karabakh. "Non è venuta meno la mia preoccupazione per la crisi nel Nagorno-Karabackh - ha spiegato Bergoglio - Oltre che la situazione umanitaria degli sfollati, che è grave, vorrei rivolgere anche un particolare appello in favore della protezione dei monasteri e dei luoghi di culto della regione". Il Pontefice ha auspicato che "a partire dalle autorità e da tutti gli abitanti, possano essere rispettati e tutelati come parte della cultura locale espressione di fede e segno di una fraternità che rende capaci di vivere insieme nelle differenze". (Civ)