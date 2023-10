Roma: droga in casa a Spinaceto, arrestati due esponenti clan Casamonica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nascondevano in casa droga e contanti, nonché materiale per tagliare e vendere sostanze stupefacenti. Per questo un uomo di 28 anni e una donna di 29 anni, appartenenti al clan dei Casamonica, sono state arrestate dalla polizia di Stato. È successo in uno dei blocchi di edilizia popolare di via Salvatore Lorizzo, nel quartiere Spinaceto di Roma. Gli agenti, al termine di un’accurata indagine di polizia giudiziaria, hanno perquisito gli appartamenti in uso al 28enne e alla 29enne. Nel primo caso, sono stati trovati alcuni grammi di crack e hashish, della mannite, una sostanza comunemente usata per tagliare la droga, e altro materiale per la preparazione delle singole dosi. Nel secondo appartamento, invece, è stato trovato dell’hashish e più di 500 euro. Determinante la collaborazione del cane antidroga Faro. Le due persone sono state quindi arrestate e condotte nelle aule di piazzale Clodio per l’udienza di Convalida, dove il Giudice per le indagini preliminari ha confermato l’operato della polizia giudiziaria. (Rer)