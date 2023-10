Medio Oriente: Papa Francesco, garantire corridoi umanitari a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha chiesto di garantire corridori umanitari a Gaza. Al termine dell’Angelus il Papa ha espresso dolore per “quanto accade in Israele e in Palestina”, rinnovando “l’appello per la liberazione degli ostaggi”. Il pontefice ha quindi chiesto “con forza” che “i bambini, i malati, gli anziani, le donne e tutti i civili non siano vittime del conflitto”, e che sia rispettato il diritto umanitario, “soprattutto a Gaza, dove è urgente e necessario garantire i corridoi umanitari e soccorrere tutta la popolazione”.(Res)