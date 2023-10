Francia: centinaia di persone ad Arras per ricordare l’insegnante accoltellato a morte venerdì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di persone si sono radunate ad Arras, nel nord della Francia, per ricordare Dominique Bernard, l’insegnante ucciso in un liceo locale da un ex studente che si è radicalizzato. Lo ha riferito l’emittente “BfmTv”. “Il nostro dolore è vivo e immenso”, ha dichiarato la cosegretaria della Federazione sindacale unitaria (Fsu) per il Nord e il Passo di Calais, Catherine Piecuch. “Tre anni dopo l’assassinio di Samuel Paty è insopportabile dover rivivere la stessa paura”, ha affermato dopo la cerimonia di commemorazione. Piecuch ha chiesto allo Stato francese di prendere “tutte le misure per garantire la tutela del personale docente e degli studenti”. “La scuola deve essere protetta da tutti gli attacchi e gli abusi”, ha aggiunto. Per il sindaco di Arras, Frédéric Leturque, “la scuola è un santuario”. Bernard è stato accoltellato venerdì scorso da un ventenne, Mohammed Mogouchkov, originario dell'Inguscezia, nel Caucaso meridionale e parte della Federazione Russa. Secondo alcuni testimoni, Mogouchkov avrebbe gridato "Allahu Akbar" durante l’aggressione. I fermi di polizia collegati a questo attentato islamista sono saliti a undici. Tra di loro ci sono numerosi familiari dell’attentatore. (Frp)