Medio Oriente: Al Sisi invita a organizzare vertice internazionale su questione palestinese

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha invitato a realizzare un vertice internazionale per discutere della questione palestinese. È quanto emerso durante una riunione del Consiglio di sicurezza egiziano volta a discutere degli ultimi sviluppi nella Striscia di Gaza e presieduta dallo stesso presidente. In questa occasione, il Consiglio ha convenuto di proseguire i contatti con i partner internazionali e regionali "al fine di ridurre l'escalation e porre fine agli attacchi contro i civili"; ha annunciato l'intensificazione delle comunicazioni con le organizzazioni umanitarie internazionali e regionali al fine di fornire gli aiuti necessari; ha affermato che non esiste soluzione alla questione palestinese se non quella dei due Stati; e ha respinto e denunciato "la politica di sfollamento o i tentativi di liquidare la causa palestinese a scapito dei paesi vicini". Il Consiglio ha infine espresso la disponibilità dell’Egitto a compiere ogni sforzo per raggiungere la calma “e avviare un vero processo di pace”, spiegando che “La sicurezza nazionale dell’Egitto è una linea rossa che sarà protetta in tutti i modi”.(Cae)