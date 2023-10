© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mohammed Akiki, alto ufficiale dell’intelligence del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran (i cosiddetti pasdaran), è stato ferito in un attentato nella capitale iraniana Teheran. Lo ha riferito il sito web d’informazione “Bnn Network”, spiegando che l’uomo si trova ora ricoverato in ospedale in condizioni critiche a causa delle gravi ferite riportate nella sparatoria.(Irt)