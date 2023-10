Roma: identificate 159 persone e controllati 8 veicoli a San Basilio, multe a locali per 458 euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine sono state effettuate ispezioni amministrative nei confronti di alcune attività commerciali della zona. Presso un'attività di sala giochi in via Tiburtina è stata accertata una violazione di carattere amministrativo, con sanzione pecuniaria di 150 euro, poiché risultavano accesi i dispositivi elettronici per il gioco lecito durante l'orario di sospensione del funzionamento disposto dalle vigenti normative comunali. Anche nei confronti di un'attività ricettiva in via del Casale di San Basilio è stata accertata una violazione di carattere amministrativo con sanzione pecuniaria di 308 euro poiché non era esposta la prescritta autorizzazione amministrativa al fine di esercitare l'attività ricettiva. Al termine dei servizi sono state identificate 159 persone e sottoposti a controllo 8 veicoli. Analoghi servizi proseguiranno regolarmente anche nelle prossime settimane. (Rer)