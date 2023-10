Medio Oriente: stampa, 1.500 ebrei ortodossi hanno chiesto di arruolarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 1.500 ebrei israeliani ortodossi di età superiore a quella per l’esenzione dalla coscrizione militare (26 anni) hanno chiesto di unirsi al servizio di riserva delle Forze di difese israeliane (Idf) dallo scoppio della guerra con il movimento palestinese islamista Hamas. Lo ha riferito il sito web d’informazione "Hareetz", spiegando che le domande saranno esaminate dall’esercito per verificare l’idoneità dei candidati al servizio. Di norma per gli ebrei ortodossi in Israele c'è l'esenzione dalla leva.(Res)