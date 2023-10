Olocausto: Acli Roma, aderiamo a Marcia della Memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia prenderà parte, a nome del sistema Acli della Capitale, alla marcia della Memoria in occasione dell'80mo anniversario del rastrellamento degli ebrei di Roma, perché chi ricorda il passato ha a cuore il futuro. L'evento, organizzato Comunità di Sant'Egidio, insieme a Comunità Ebraica di Roma e Roma Capitale, avrà inizio domani, 16 ottobre 2023, alle ore 17:30 e partirà da piazza del Campidoglio per concludersi al Portico d'Ottavia. Lo comunica in una nota Acli Roma. (Com)