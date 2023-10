Roma: assessore Ambiente e Lavori pubblici, sulla Panoramica conclusa operazione decoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un'operazione importante e necessaria, analoga a quella effettuata lo scorso novembre su viale del Muro Torto, in una zona che presenta da tanti anni numerose criticità con la presenza di discariche abusive nel verde provocate dall'abbandono irresponsabile dei rifiuti", dichiara l'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi. "Siamo intervenuti - aggiunge - nel weekend per limitare i disagi e restituire il decoro in una strada percorsa ogni giorno da migliaia di automobilisti. Ringrazio il personale del Servizio Giardini e i numerosi operatori che hanno partecipato a questo intervento coordinato", conclude Alfonsi. "Abbiamo concluso un'importante operazione di decoro e manutenzione stradale", commenta l'assessora ai Lavori pubblici e infrastrutture di Roma Capitale, Ornella Segnalini. "Il Dipartimento Csimu - aggiunge - ha eseguito la pulizia delle reti di drenaggio della grande arteria di collegamento, proseguendo il Piano caditoie che stiamo portando avanti in tutta la città. Un ottimo lavoro di squadra che ci ha permesso di eseguire tutte le operazioni necessarie arrecando il minor disagio possibile agli utenti della strada. Ringrazio tutti gli operatori che si sono impegnati nelle operazioni e la Polizia locale per il supporto", conclude Segnalini. (Com)