Roma: investe e uccide pedone a Grottaferrata, denunciato 62enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha investito e ucciso un pedone nel Comune di Grottaferrata, in provincia di Roma. Per questo un uomo di 62 anni, romano, è stato denunciato per omicidio stradale colposo. È successo questa notte, intorno a mezzanotte, quando il 62enne, a bordo di una Fiat, non accorgendosi di un uomo che camminava lungo la strada, lo ha travolto all’altezza civico 31 di via Anagnina. Il pedone, un senza fissa dimora di origini bulgare, dopo lo scontro è caduto nella cunetta ai margini della strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Frascati e gli operatori del 118, che hanno constatato la morte dell’uomo. I militari hanno quindi identificato e denunciato il 62enne per omicidio stradale colposo. Sono ancora in corso le indagini per accertare la dinamica dell’incidente. (Rer)