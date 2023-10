Polonia: elezioni parlamentari, alle ore 12 affluenza al 22,59 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ore 12 l’affluenza alle elezioni parlamentari in Polonia è al 22,59 per cento. Lo ha reso noto la Commissione elettorale statale. Alle elezioni parlamentari del 2019 il dato a mezzogiorno era del 18,14 per cento. L’affluenza maggiore è stata osservata nel collegio elettorale di Nowy Sacz, nel sud del Paese, pari al 25,68 per cento. La minore, invece, è quella del collegio di Opole, pari al 19,75 per cento. (Vap)