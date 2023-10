MIlano: intesa Carabinieri-FAI per tutela ambiente e patrimonio artistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle Giornate FAI d’Autunno 2023, sabato 14 e domenica 15 Ottobre 2023, è possibile scoprire il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. Durante queste giornate di apertura è visitabile il palazzo della Banca d’Italia di Milano, sede del Nucleo Carabinieri Banca d’Italia di Milano, entrando nel cuore dell’edificio ed aver modo di ammirare i capolavori contenuti. La visita parte dall’ingresso da via Cordusio, per poi proseguire nel Salone del Pubblico, lo Scalone d’Onore e il velario e le vetrate liberty, il Salone delle assemblee, la Sala del “tavolo rotondo” e la Sala del Consiglio. L’Arma dei Carabinieri e il Fondo Ambiente Italiano, dal 2019, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa perseguendo l’obiettivo comune della conservazione dell’ambiente e la salvaguardia del patrimonio artistico-culturale. La collaborazione tra Arma dei Carabinieri e FAI è volta alla promozione di iniziative per la salvaguardia del territoriale e la difesa dei beni comuni; lo sviluppo di cooperazione nell’ambito di attività di ricerca, analisi, formazione e informazione sui temi della tutela forestale, ambientale, agroalimentare e del patrimonio d’arte. (Com)