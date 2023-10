Roma: controlli antidroga nella Capitale, 17 persone arrestate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di 17 arresti il bilancio dei controlli svolti dalla polizia di Stato in tutto il territorio della Capitale per contrastare lo spaccio di stupefacenti. Le attività si sono concentrate, in particolare, nella piazza di spaccio di Tor Bella Monaca, in via Lorizzo, a Ostia, e nei quartieri di Castelluccia, La Rustica, Ponte Milvio e San Lorenzo. Sette sono gli arresti operati nella sola zona di Tor Bella Monaca dagli investigatori del distretto Casilino, nella cui competenza territoriale rientra appunto la nota piazza di spaccio, e dagli agenti della sezione volanti con il prezioso contributo dei migliori cani anti-droga della Questura di Roma. Un uomo di 35 anni e una ragazza di 21 nella loro abitazione nascondevano poco meno di 2 etti di hashish che, al momento del controllo di polizia, avevano gettato dietro un mobile. L'escamotage si è rivelato inutile anche grazie al fiuto di Faro. La coppia è stata quindi arrestata perché accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è stato poi convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma come richiesto dalla Procura. Simile l'arresto ai danni di una coppia di 57 e 54 anni: in questo caso la droga detenuta era cocaina cotta ed eroina, e anche qui è stato inutile il tentativo, da parte degliindagati di gettare la droga dalla finestra. Anche in questo caso la Magistratura ha convalidato l'operato dalla Polizia di Stato. (segue) (Rer)