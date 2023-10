Roma: controlli antidroga nella Capitale, 17 persone arrestate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tre distinti momenti sono stati invece arrestati una donna di 46 anni, una ragazza di 26 ed un ragazzo 29enne. Tutti e 3 gli indagati sono stati arrestati perché gravemente indiziati di spaccio di sostanze stupefacenti. I 3, con modalità molto simili, sono stati fermati dagli agenti dopo aver ceduto in strada una dose di stupefacente. Nelle relative udienze, i Giudici per le indagini preliminari, hanno convalidato i singoli arresti. In via Salvatore Lorizzo, in uno dei blocchi di edilizia popolare, gli agenti del commissariato Spinaceto, al termine di una certosina indagine di polizia giudiziaria, hanno perquisito gli appartamenti in uso ad un 28enne e ad una 29enne. Nel primo caso sono stati trovati alcuni grammi di crack e hashish, della mannite - una sostanza comunemente usata per tagliare la droga - e altro materiale idoneo alla preparazione delle singole dosi; nel secondo appartamento è stato trovato dell'hashish e più di 500 euro. Determinante anche in questo caso la collaborazione del cane anti-droga Faro. I 2 sono stati arrestati e condotti nelle aule di piazzale Clodio per l'udienza di convalida dove il Gip ha confermato l'operato della polizia. (segue) (Rer)