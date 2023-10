Roma: controlli antidroga nella Capitale, 17 persone arrestate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del distretto Lido hanno arrestato un ragazzo romano di 20 anni che aveva in casa 350 grammi di hashish, più di 7 mila euro in contanti, un bilancino elettronico di precisione e svariato materiale per il confezionamento delle singole dosi. Gli investigatori sono giunti all'appartamento del 20enne seguendo un minorenne che aveva appena ceduto 2 pezzi di "fumo". Alle indagini hanno concorso gli agenti del gruppo della polizia locale Roma Capitale. Il 20enne è stato arrestato perché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lui la Procura ha chiesto ed ottenuto dal Gip la convalida dell'operato della Polizia di Stato. La posizione del minorenne è invece al vaglio della Magistratura specializzata. Nel quartiere La Rustica, gli agenti del distretto Prenestino, hanno notato un 28enne che aveva appena gettato un ritaglio di cellophane trasparente con dei residui di Hashish. Dal successivo controllo è emerso che lo stesso, nella sua abitazione, aveva più di 700 grammi dello stesso stupefacente suddiviso in panetti; ogni singolo panetto aveva raffigurato un personaggio del Monopoli. L'uomo e stato arrestato e l'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. (segue) (Rer)