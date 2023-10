Roma: controlli antidroga nella Capitale, 17 persone arrestate (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato sempre durante un'indagine già avviata che gli investigatori del distretto Ponte Milvio hanno arrestato un ragazzo di 20 anni perché accusato di detenzione ai fini di spaccio di circa 60 grammi di "fumo". Gli agenti erano arrivati in casa del giovane per eseguire una perquisizione delegata per la ricerca di alcuni oggetti di valore. Inutile anche in questo caso il tentativo di disfarsi della droga gettandola dalla finestra. Sequestrati anche una borsa, un portafoglio e degli occhiali di marca. Il Gip ha convalidato l'arresto. È invece di un chilo di hashish, un chilo e mezzo di marijuana, la classica bilancia elettronica e più di 5 mila euro in contanti il bilancio di un'operazione di Pg condotta dagli agenti del commissariato San Lorenzo che ha portato all'arresto di un 25enne. La droga era nascosta sia nel box che nell'abitazione del giovane nel quartiere prenestino. La Procura ha chiesto e ottenuto dal Gip la convalida della misura pre-cautelare. (Rer)