Milano: al via campagna social del comune per la giornata mondiale dell'alimentazione

- Si celebra domani, lunedì 16 ottobre, la Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2023 che quest'anno ha come tema e filo conduttore l'acqua, fondamentale per produrre cibo ed energia, risorsa necessaria in una dieta sana e bene comune da preservare, rispettare e non sprecare. Scopo di questa giornata è ricordare a tutti e tutte l'impegno a garantire l'accesso universale al cibo sano e di qualità e all'acqua. Una priorità per le istituzioni internazionali e locali: Milano infatti dal 2015 - grazie alla Food Policy, la politica alimentare della città, realizzata in sinergia con Fondazione Cariplo - è in prima linea per concretizzare questo obiettivo con azioni e progetti che coinvolgono scuole, Università, Istituzioni, cittadini e cittadine, grandi e piccoli. Per questa occasione l'Amministrazione propone a cittadini e cittadine milanesi un vademecum che raccoglie oltre 50 consigli per un'alimentazione sana e sostenibile che sarà diffuso a partire da domani con una campagna social del Comune di Milano. Ogni settimana, fino al 5 febbraio 2024 - data in cui si celebrerà, invece, la Giornata Nazionale di prevenzione dello spreco alimentare - sulle pagine Facebook e X e sulla newsletter InformaMi saranno condivise buone pratiche per stare in salute prendendosi cura anche dell'ambiente. (segue) (Com)