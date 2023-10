Milano: al via campagna social del comune per la giornata mondiale dell'alimentazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vademecum "Milano Cambia Aria: 50 consigli per un'alimentazione sana e sostenibile" è stato realizzato dal Comune in collaborazione con Ats Milano Città Metropolitana - Team di Nutrizione Umana e Malattie Trasmesse da Alimenti (MTA) e lanciato durante il primo Forum del Cibo lo scorso maggio a Milano.La promozione di corretti stili alimentari inizia fin da bambini ed è una delle attività principali portate avanti con Milano Ristorazione. Per ricordare l'importanza di questa giornata ai più piccoli è stato quindi realizzato un adesivo che sarà distribuito nelle classi delle scuole primarie della città a tutti i bambini e le bambine. L'adesivo è stato prodotto nell'ambito del progetto europeo "Food Wave", che vede il Comune di Milano impegnato insieme a numerose città europee e realtà internazionali e che ha tra i suoi obiettivi principali il coinvolgimento dei giovani nella riflessione collettiva sui temi della sostenibilità legata al cibo e alla possibilità di modificare le nostre abitudini, partendo da quelle alimentari, per contribuire alla riduzione delle emissioni climalteranti e alla mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici che vediamo in atto. (segue) (Com)