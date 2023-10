Milano: al via campagna social del comune per la giornata mondiale dell'alimentazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Forum del Cibo ha permesso all'Amministrazione di portare all'attenzione di tutta la città le cinque priorità che dal 2015 guidano le azioni della Food Policy di Milano: l'accesso per tutti e tutte al cibo sano e all'acqua, la sostenibilità del sistema alimentare, l'educazione alimentare per promuovere abitudini di vita e alimentazione sane, la lotta agli sprechi e la ricerca e innovazione in campo agroalimentare - spiega la Vicesindaco con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo -. Con il progetto europeo Food Wave, e la comunità di giovani che nel tempo si è costituita intorno a esso, abbiamo inventato occasioni pubbliche e iniziative per promuovere il ruolo dei più giovani nella trasformazione in chiave sostenibile dei sistemi alimentari urbani. E i giovani parlano ai giovanissimi: nella Giornata Mondiale dell'Alimentazione, quindi, insieme ai ragazzi e alle ragazze di Food Wave ci rivolgiamo ai loro fratelli e sorelle minori, e distribuiamo nelle scuole primarie un piccolo adesivo che sarà lo spunto per parlare, magari anche in classe, del cibo sano, dell'importanza dell'acqua e delle corrette abitudini alimentari. Il vademecum potrà offrire l'occasione per riflettere sui propri comportamenti e recepire qualche suggerimento per migliorare le abitudini alimentari. Vogliamo crescere in salute e in armonia con il Pianeta e cambiando le nostre abitudini, anche a tavola, possiamo riuscirci. Salute, ambiente e inclusione sono le parole chiave per l'Amministrazione e per i partner con cui lavoriamo ogni giorno in città". (Com)