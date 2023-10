Milano: prova a colpire con estintore un addetto alla sicurezza per rubare una collana, arrestato 25enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della Compagnia Milano Duomo hanno tratto in arresto per rapina impropria e resistenza un 25enne marocchino, con precedenti di polizia specifici, irregolare sul territorio nazionale, attualmente sottoposto al divieto di dimora nel comune di Milano. Alle 20:30 circa di ieri, a seguito di segnalazione al 112, i Carabinieri sono intervenuti presso un negozio d’abbigliamento di corso Vittorio Emanuele, Milano, dove il 25enne, per sottrarre una collanina esposta del valore di 15 euro, aveva tentato di colpire con un estintore l’addetto alla sicurezza. Durante le fasi di identificazione e trasporto sul veicolo militare per l’accompagnamento in caserma, il 25enne è riuscito a ferire i due militari rispettivamente ad un dito e ad un braccio. La refurtiva è stata recuperata e restituita. L’arrestato, in stato di alterazione psicofisica, è stato quindi trasportato in codice verde presso l'ospedale Policlinico da dove è poi stato dimesso senza giorni di prognosi e successivamente trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo. (Milano)