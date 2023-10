Turismo: Mazzali, rete città Virgiliane itinerario culturale che fa viaggiare sui nostri territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Far "rivivere i personaggi dell'Eneide e il suo autore attraverso un itinerario turistico-culturale, che tocca luoghi di Regioni diverse, è un'azione di marketing territoriale vincente per tutti. L'obiettivo è far viaggiare il turista e 'trattenerlo' il più possibile sui nostri territori". Così Barbara Mazzali, Assessore a Turismo, Moda, Marketing Territoriale e Grandi Eventi oggi al Teatro Bibiena per la presentazione della rete delle 'Città Virgiliane', dedicata al poeta mantovano Virgilio, autore del poema epico per eccellenza, l'Eneide. Nato dalla sinergia tra Comuni di Mantova e Borgo Virgilio, l'Accademia Nazionale Virgiliana e la Fondazione Virgilio, in collaborazione con l'Associazione Rotta di Enea, il progetto prevede una 'catena' di città di Regioni diverse, accomunate da testimonianze che rimandano a Virgilio e ai personaggi raccontati nell'Eneide. "Un percorso turistico 'a tappe', unito da un 'fil rouge' culturale, rende il viaggio ancor più stimolante ed emozionale, in questo caso sulle tracce del mitico Enea, eroe troiano che dopo aver abbandonato la sua terra natia, raggiunse il Lazio, dove fondò una comunità che, stando all'epica virgiliana, sarà all'origine di Roma e del popolo romano – continua Mazzali-. Agli occhi di tanti visitatori stranieri l'Impero Romano esercita tutt'oggi un grande fascino. Turismo e Cultura sono un connubio di successo in Italia, e ogni iniziativa che va in questo senso porta valore ad entrambi i comparti". (Com)