Ucraina: Putin, la controffensiva di Kiev è completamente fallita

- La controffensiva ucraina è completamente fallita, anche se Kiev si prepara a nuove azioni offensive in certe aree del fronte. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista all'emittente "Rossija 1" di cui un estratto è stato pubblicato dal giornalista Pavel Zarubin su Telegram. “La controffensiva, che sarebbe in stallo, è fallita del tutto. So che in certe aree di combattimento l’avversario sta preparando nuove operazioni offensive. Lo sappiamo, ma reagiamo di conseguenza”, ha detto il presidente russo. (Rum)