Ucraina: Putin, in caso di conflitto con l’Occidente la guerra sarebbe completamente diversa

- Un conflitto tra Russia e Occidente non sarebbe limitato a un’operazione militare speciale ma “sarebbe una guerra completamente differente”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista all’emittente “Rossija 1”. “Partiamo dal fatto che vogliamo la pace. Se vogliono combattere con la Russia, questa sarebbe una guerra totalmente differente, non un’operazione militare speciale”, ha affermato Putin. (Rum)