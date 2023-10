Medio Oriente: esercito Israele, da inizio operazione arrestati 330 palestinesi in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’inizio del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas lo scorso 7 ottobre, in totale 330 palestinesi ricercati sono stati arrestati in Cisgiordania dalle Forze di difesa israeliane (Idf). Lo ha riferito il quotidiano israeliano “Times of Israel”, spiegando che 190 dei palestinesi arrestati sono affiliati ad Hamas. Solo ieri sera sono stati arrestati 33 membri di Hamas, hanno detto le stesse Idf. Negli ultimi giorni si sono verificati diversi scontri tra l’esercito israeliano e i palestinesi in Cisgiordania e dal 7 ottobre 55 palestinesi sono rimasti uccisi nell’area.(Res)