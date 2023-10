Russia-Cina: Putin, Mosca e Pechino non stanno formando un’alleanza militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Cina non stanno formando un’alleanza politico-militare. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista all’emittente “Rossija 1”. “Lo abbiamo detto molte volte: non ci stiamo unendo in qualche forma di alleanza politico-militare. Sono gli Stati Uniti che lo stanno facendo. Inoltre, costringono i loro alleati a danneggiare le relazioni con Russia e Cina”, ha affermato il capo dello Stato russo. “Sono loro che stanno creando un ‘asse’”, ha aggiunto. “La Cina non è entrata in conflitto con loro. Sono gli statunitensi che lottano contro (Pechino). Intrapreso questo sentiero, cercano di trascinarci gli europei”, ha detto Putin. (Rum)