Russia-Cina: Putin, sviluppo Unione economica eurasiatica coincide con idea della Nuova via della seta

- Le idee della Federazione Russa in merito allo sviluppo dell’Unione economica eurasiatica coincidono pienamente con quelle cinesi inserite nel quadro della Nuova via della seta. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, in un’intervista all’emittente cinese “Cctv” di cui è stato pubblicato un estratto. “Accogliamo con favore questa iniziativa del presidente Xi Jinping. Lavoriamo assieme, siamo pronti e continueremo a lavorare. Le nostre idee riguardanti lo sviluppo dell’Unione economica eurasiatica, la costruzione di una Grande Eurasia, coincidono completamente con le idee cinesi inquadrate nella Nuova via della seta”, ha osservato Putin. Alcuni Paesi vedono quest’ultima iniziativa come un modo per Pechino di “schiacciare qualcuno sotto di sé”. Tuttavia, “noi non la vediamo in questo modo. Vediamo solo il desiderio di una cooperazione”, ha sottolineato Putin. (Rum)