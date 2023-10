Ecuador: oggi ballottaggio presidenziali, imprenditore Noboa favorito nei sondaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi in Ecuador il ballottaggio delle elezioni presidenziali, che vede sfidarsi la socialista Luisa Gonzalez e il giovane imprenditore Daniel Noboa. Gli ultimi sondaggi autorizzati descrivono un parziale recupero di Gonzalez, a lungo accreditata di circa dieci punti di ritardo su Novoa. Al primo turno delle elezioni Gonzalez ha ottenuto poco più del 33 per cento dei consensi, mentre Noboa, vera sorpresa della tornata, ha ottenuto il passaggio al secondo turno con il 24 per cento dei voti. Se l'affermazione di Gonzalez era stata prevista dai sondaggi, confermando la presenza di un elettorato fedele all’ex presidente Correa, il risultato di Novoa si è invece rivelato una sorpresa. Figlio di un imprenditore multimilionario attivo nel settore della coltivazione delle banane, Noboa è arrivato al ballottaggio senza il sostegno di un vero apparato di partito: la sua candidatura è stata promossa da un'alleanza tra Popolo, uguaglianza e democrazia (Pid), partito che si iscrive per la prima volta alle elezioni presidenziali, e il Mover, Movimento verde etico rivoluzionario e democratico. Mover nasce dalle ceneri di Alleanza Paese (Ap), il partito di sinistra che ha sostenuto Correa nei suoi tre mandati di governo e che, sotto la guida del successore alla presidenza, Lenin Moreno, perdeva l'identità originaria provocando una scissione e una generale perdita di forza politica. Alla fine del 2021, il partito - orfano della fazione di Correa - decide di rinnovare la sua immagine cambiando nome in Mover e scommettendo su una identità politica ambientalista. (segue) (Res)