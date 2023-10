Roma: controlli antiborseggio nel centro e sui mezzi pubblici, 11 persone arrestate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In poche ore, in due diverse operazioni, i carabinieri di Roma Viale Eritrea hanno arrestato due persone all’interno della metropolitana per borseggio. Nello specifico, un uomo di 33 anni, di origini cubane è stato sorpreso all’altezza della fermata “Repubblica”, subito dopo aver sottratto il portafogli ad una turista irlandese, che non si era accorta di nulla. Invece, all’altezza della fermata metropolitana “Spagna”, gli stessi carabinieri hanno arrestato un uomo di 33 anni, romeno già noto alle forze dell’ordine, sorpreso subito dopo essersi impossessato con destrezza di un telefono di una turista francese, che era in attesa del convoglio sulla banchina ferroviaria. I militari di Roma Monte Mario hanno arrestato un ragazzo e una ragazza entrambi romeni di 29 e 33 anni, sorpresi all’interno della metropolitana, subito dopo aver asportato il portafogli ad un turista francese, che veniva colpito anche con calci e pugni dai due. Prontamente bloccati dai carabinieri, la refurtiva è stata riconsegnata alla vittima. (segue) (Rer)