Russia: Putin, nessuno sano di mente ammetterebbe la possibilità della guerra nucleare

- Nessuna persona sana di mente ammetterebbe la possibilità della guerra nucleare. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista all’emittente “Rossija 1”. “Se parliamo di una guerra tra potenze nucleari – ha affermato – non penso che una persona sensata debba o possa avere quest’idea”. Analoga è la convinzione di Putin relativa alla possibilità di una guerra degli Stati Uniti simultaneamente contro la Russia e la Cina: “E’ insensato, naturalmente. Non la prendo seriamente”, ha affermato il capo dello Stato. (Rum)