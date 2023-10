Medio Oriente: principe ereditario saudita a Blinken, necessario fermare escalation militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita è al lavoro per fermare “l’escalation militare” tra Israele e il movimento palestinese islamista Hamas ed esprime il suo rifiuto degli attacchi perpetrati contro i civili presenti nella Striscia di Gaza e le infrastrutture. Lo ha dichiarato il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, nel corso di un colloquio avvenuto questa mattina con il segretario degli Stati Uniti, Antony Blinken, come riferito dall’agenzia di stampa saudita “Spa”. Durante il colloquio, il principe ereditario ha evidenziato la necessità di “lavorare per fermare le operazioni militari che hanno causato la morte di innocenti” e ha ribadito l’impegno di Riad nel favorire una de-escalation, rispettare il diritto umanitario internazionale e revocare l’assedio di Gaza. “Auspichiamo un percorso di pace che possa garantire al popolo palestinese di ottenere i suoi diritti e di raggiungere una pace giusta e duratura”, ha concluso il principe ereditario. (segue) (Res)