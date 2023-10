Ucraina: intelligence britannica, ferrovie restano vitali per sforzi offensivi russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La logistica ferroviaria continua a rappresentare una parte vitale dell’invasione russa in Ucraina. E’ quello che si legge nel quotidiano aggiornamento dell’intelligence britannica pubblicato dal ministero della Difesa di Londra. “La Russia usa la rete ferroviaria per spostare munizioni, mezzi corazzati, carburante e personale in Ucraina. La rete ferroviaria occupata resta largamente praticabile ma vulnerabile a sporadici impedimenti da parte dell’artiglieria ucraina, di missili e di sabotaggi. In conflitti precedenti, il logoramento dei trasporti ferroviari ha richiesto attacchi aerei e terrestri concentrati, sostenuti e ripetuti”m ha osservato l’intelligence. “La Russia quasi certamente continua a manutenere e migliorare le sue linee di comunicazione ferroviaria in Ucraina e sta costruendo una nuova linea in direzione di Mariupol per ridurre i tempi di viaggio per gli approvvigionamenti al fronte di Zaporizhzhia. La Russia sta usando appaltatori ed attrezzature civili per completare il progetto”, allo scopo di renderli un obiettivo complicato per Kiev e “per preservare le proprie capacità militari”, si legge ancora. (Rel)