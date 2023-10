Medio Oriente: Tajani, priorità è far uscire italiani dall’area a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per noi la priorità è quella di far uscire il maggior numero possibile di italiani dall’area a rischio. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani all’emittente radiofonica “Rtl 102.5”. “Nella notte sono rientrati i carabinieri che erano a Gerico. Stiamo cercando di far uscire dal valico di Rafah un gruppo di italiani che erano nella Striscia di Gaza, appena ci sarà l’accordo tra israeliani ed egiziani. Stiamo lavorando intensamente con il nostro consolato e con l’ambasciata al Cairo”, ha detto il ministro. (Res)