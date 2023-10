Medio Oriente: Israele annuncia “grandi operazioni” solo dopo evacuazione civili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il portavoce delle Idf, Avichay Adraee, ha annunciato un nuovo corridoio umanitario per consentire l’evacuazione dei palestinesi che vivono nel nord della Striscia. “Abitanti di Gaza, negli ultimi giorni vi abbiamo esortato a lasciare Gaza City ed il nord della Striscia e di spostarvi a sud del Wadi Gaza per la vostra sicurezza. Oggi vi informiamo che fra le ore 10:00 e le 13:00 (ora locale, ndr) Israele non colpirà l'itinerario indicato dalla nostra cartina per raggiungere quella zona. Per la vostra sicurezza sfruttate questo breve lasso di tempo per andare a sud", ha scritto il portavoce in arabo su X (ex Twitter). Rimane alta la tensione anche al confine con il Libano, da dove questa mattina un missile anticarro è stato sparato contro il villaggio Shtula, nel nord di Israele, causando il ferimento di almeno cinque civili. (segue) (Res)