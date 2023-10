Medio Oriente: Israele annuncia “grandi operazioni” solo dopo evacuazione civili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte, il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha incontrato a Doha il leader di Hamas Ismail Haniyeh, nel primo incontro a questo livello dopo l’attacco in Israele del 7 ottobre che ha causato 1.300 morti. Secondo l'agenzia iraniana “Irna”, i due hanno discusso degli sviluppi della guerra tra Hamas e Israele, e convenuto di "continuare la cooperazione per raggiungere tutti gli obiettivi della resistenza e del popolo palestinesi". Da parte loro, alla luce delle rinnovate tensioni nella regione gli Stati Uniti hanno dispiegato una seconda portaerei nel Mediterraneo orientale. In una nota, il Pentagono ha annunciato il dispiegamento della portaerei Uss Dwight D. Eisenhower, al fine di “prevenire nuove azioni ostili ai danni di Israele ed ulteriori escalation”. La portaerei è accompagnata dall’incrociatore Uss Philippine Sea, i cacciatorpedinieri Uss Gravely e Uss Mason, e da nove squadroni di aerei. (segue) (Res)