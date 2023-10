Medio Oriente: Tajani, lavoriamo su Paesi arabi perché premano su Hamas per liberare ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sta lavorando sui Paesi arabi per fare pressione su Hamas affinché liberi gli ostaggi. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani all’emittente radiofonica “Rtl 102.5”. “Sono stato in Israele, sono stato in Giordania, abbiamo parlato con tutti gli interlocutori possibili. Ma per parlare con Hamas non siamo noi i più indicati. L’Italia sta lavorando sui Paesi arabi per fare pressione su Hamas affinché liberi gli ostaggi”, ha detto il ministro. “Sono stato a Tel Aviv, sono stato al confine con Gaza anche per dire a Israele di fare attenzione, che la vostra reazione sia proporzionata”, ha aggiunto. “Sono i Paesi musulmani che possono in qualche modo intervenire. Non possiamo fare pressioni dirette su Hamas”, ha affermato Tajani. (Res)