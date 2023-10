Medio Oriente: Tajani, dialogo va mantenuto anche con Paesi di cui non condividiamo politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo va mantenuto anche con Paesi di cui non condividiamo la politica. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani all’emittente radiofonica “Rtl 102.5”. “Ci sono Paesi con cui c’è un dialogo e interromperlo significa non poter intervenire nei momenti di emergenza. Con alcuni Paesi ci sono relazioni particolarmente amicali anche nel mondo arabo, come la Giordania, gli Emirati. Abbiamo ottimi rapporti politici con Egitto e Marocco”, ha osservato Tajani. “Ci sono Paesi con cui abbiamo rapporti di amicizia e di alleanza. Israele è un Paese amico e sosteniamo la sua integrità”, ha ribadito il ministro. “La politica estera è fatta anche di dialogo e di contatti. Il dialogo deve sempre essere tenuto anche con Stati di cui non condividiamo le posizioni”, ha detto Tajani. (Res)