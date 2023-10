Terrorismo: Tajani, Italia sta facendo tutto ciò che deve per garantire sicurezza cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sta facendo tutto ciò che deve per garantire la sicurezza dei propri cittadini, a partire da quelli di religione ebraica. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani all’emittente radiofonica “Rtl 102.5”. “E’ chiaro che l’Italia non sottovaluta i rischi. Ci sono controlli su chi arriva attraverso l’immigrazione regolare e irregolare per impedire l’ingresso di terroristi”, ha detto. I servizi d'intelligence e le forze dell’ordine sono particolarmente impegnati con occhio attento e vigile per valutare rischi apparenti e non”, ha aggiunto il ministro. “Non abbiamo mai sottovalutato in Italia il rischio di attentati. Le cose possono cambiare” e “non bisogna drammatizzare ma neanche sottovalutare”, ha concluso Tajani. (Res)