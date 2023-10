Medio Oriente: Tajani, sbagliato vietare le manifestazioni non violente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ sbagliato vietare le manifestazioni non violente in un Paese democratico. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani all’emittente radiofonica “Rtl 102.5”. “Ogni Paese fa le sue scelte” ma “penso che vietare le manifestazioni non violente in un Paese democratico non sia la cosa giusta”. “Quando diventano violente è un’altra questione”, ha precisato Tajani a proposito delle dimostrazioni di piazza a favore della causa palestinese. (Res)