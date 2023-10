Coree: ambasciatore russo Burmistrov, il rischio di conflitto nucleare nella penisola è aumentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- L’intensificarsi dell’attività militare degli Stati Uniti nella penisola di Corea aumenta il rischio di un conflitto nucleare nella regione. Lo ha detto all’agenzia di stampa “Ria Novosti” l’ambasciatore straordinario russo Oleg Burmistrov. Il diplomatico ha così commentato le parole del ministro della Difesa della Corea del Nord Kang Sun Nam, che a metà agosto ha detto che la questione non è se ci sarà una guerra nucleare nella penisola ma quando e da parte di chi. “La retorica dei rappresentanti nordcoreani su un ipotetico ‘conflitto nucleare’ illustra chiaramente che i rischi, sensibilmente aumentati, sono provocati dagli Stati Uniti con il trasferimento di capacità strategiche nella penisola”, ha avvertito Burmistrov. La Corea del Nord, ha spiegato, è costretta a prendere misure per proteggere la sua sovranità, con un accento sul rafforzamento delle sue capacità nucleari. In una situazione come questa, ha continuato l’ambasciatore, il processo negoziale è in un vicolo cieco. Nell’intervista a “Ria Novosti”, Burmistrov ha aggiunto che la Russia non viola le sanzioni delle Nazioni Unite contro Pyongyang. “La Russia, come membro responsabile della comunità internazionale, ottempera ai suoi obblighi internazionali in relazione alla Corea del Nord attraverso il Consiglio di sicurezza dell’Onu”, ha affermato il diplomatico. Mosca, al contempo, è “categoricamente contraria” all’introduzione di nuove misure restrittive. (Rum)