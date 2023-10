Medio Oriente: Blinken incontra Bin Salman, colloquio “molto produttivo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di stato Usa Antony Blinken ha tenuto oggi un incontro a Riad con il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Rispondendo a una domanda della stampa al termine dell’incontro, Blinken ha dichiarato che il colloquio è stato “molto produttivo”. La riunione segue una fitta serie di incontri diplomatici a livello regionale per discutere l’escalation del conflitto tra Israele e Hamas. Blinken è tornato in Arabia Saudita di ritorno dagli Emirati Arabi Uniti, dove ieri ha incontrato il presidente Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Il tour di Blinken ha fatto tappa anche in Bahrain, Qatar, Giordania e Israele e dovrebbe concludersi oggi in Egitto. (Was)