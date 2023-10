Germania: ministero Esteri esorta concittadini a non visitare Israele, territori palestinesi e Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri tedesco ha raccomandato ai concittadini di non viaggiare in Israele, nei territori palestinesi e in Libano alla luce della crisi in corso nell’area. “Le forze di sicurezza israeliane stanno conducendo operazioni antiterrorismo. Al contempo, Hamas continua a lanciare razzi da Gaza. Inoltre, attacchi con droni sono segnalati dal sud del Libano”, si legge in una nota pubblicata sul sito del dicastero. “La situazione resta estremamente volatile. L’unità di crisi del governo federale tedesco continua a monitorare la situazione da vicino”, continua il messaggio. (Geb)