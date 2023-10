Business news: ministero Esteri tedesco, non finanziamo Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aiuti allo sviluppo che la Germania ha stanziato per i territori palestinesi non finanziano “i terroristi” di Hamas, il movimento islamista che controlla la Striscia di Gaza, da dove ha attaccato Israele. È quanto comunicato dal ministero degli Esteri tedesco, aggiungendo di controllare “sempre attentamente” la destinazione degli aiuti. In particolare, nei territori palestinesi, i finanziamenti tedeschi vengono utilizzati per fornire generi alimentari alla popolazione e risorse al settore sanitario. Il totale per il 2023 è di circa 72 milioni di euro, per la maggior parte già erogati. I pagamenti restanti dovrebbero proseguire perché destinati a salvare vite. (Geb)