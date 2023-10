Business news: Algeria, governo prevede di ridurre il tasso di inflazione al 7,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro algerino Aimen Bennabderrahmane, durante la presentazione della dichiarazione di politica generale del governo ai deputati dell'Assemblea nazionale del popolo (la camera bassa del parlamento), ha dichiarato di aspettarsi una riduzione del tasso d'inflazione annuo al 7,5 per cento circa. “Di fronte a questa situazione, il governo ha adottato misure adeguate per preservare il potere d’acquisto dei cittadini approvando aumenti significativi degli stipendi e dei benefici. Il governo ha inoltre preso decisioni di emergenza per garantire una fornitura rapida e regolare di prodotti alimentari di base sovvenzionati al mercato", ha detto il premier. “Per quanto riguarda la situazione delle finanze pubbliche, le entrate sono aumentate del 25 per cento tra il 2022 e il 2023, mentre le spese sono aumentate del 52 per cento”, ha aggiunto. (Ala)