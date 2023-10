Business news: Giappone e Tunisia rafforzano cooperazione per la transizione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato un memorandum volto a rafforzare la cooperazione bilaterale tra Tunisia e Giappone nel campo della transizione digitale e delle nuove tecnologie. Il memorandum è stato firmato dal ministro delle Tecnologie della comunicazione tunisino, Nizar Ben Neji, attualmente in visita in Giappone, e dall'omologo, il ministro giapponese della Riforma digitale, Taro Kono, alla presenza dell'incaricato d'Affari dell'ambasciata tunisina a Tokyo, Houssem Abbes, secondo un comunicato stampa del ministero delle tecnologie della comunicazione. Il memorandum afferma l'impegno di entrambe le parti a rafforzare le prospettive di cooperazione per trarre vantaggio dalle migliori pratiche globali in campo digitale. Il testo mira a promuovere le opportunità di cooperazione e lo scambio di buone pratiche nell'e-government, nella transizione digitale e nell'adozione di soluzioni innovative relative alla tecnologia dei dati, ai pagamenti elettronici e all'identità digitale, nonché al clouding informatico ad alte prestazioni. Ben Néji ha colto l'occasione per sottolineare gli sforzi del governo tunisino per adattarsi agli ultimi sviluppi nel campo delle tecnologie della comunicazione, per sfruttare le opportunità offerte dallo sviluppo dei servizi governativi e per rafforzare la posizione della Tunisia come destinazione per gli investimenti e l'imprenditorialità nella sfera digitale. (Tut)