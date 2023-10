Business news: Medio Oriente, Fmi riduce prospettive di crescita economica al 2,0 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita in Medio Oriente e Asia Centrale dovrebbe diminuire dal 5,6 percento nel 2022 al 2,0 percento nel 2023, prima di aumentare al 3,4 percento nel 2024, con una revisione al ribasso dello 0,5 percento per il 2023 e una revisione al rialzo dello 0,2 percento per il 2024. Lo prevede il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel suo ultimo rapporto sulle prospettive economiche globali. La modifica del 2023, fa sapere l’Fmi, è attribuibile principalmente a un rallentamento della crescita più marcato del previsto in Arabia Saudita, dall'8,7 percento nel 2022 allo 0,8 percento nel 2023, con una revisione negativa dello 1,1 percento per quest'ultimo. Il calo della crescita in Arabia Saudita nel 2023 riflette tagli di produzione annunciati, inclusi tagli unilaterali e quelli in linea con un accordo attraverso l'OPEC+. Gli investimenti privati, compresi quelli derivanti dall'implementazione dei "giga-progetti", continuano a sostenere la crescita del Pil non petrolifero, che rimane robusta e invariata rispetto alle previsioni precedenti. La revisione al ribasso del 2023 riflette anche tagli alle previsioni di crescita per il Sudan, scesi a circa -18,3 percento (una revisione al ribasso di quasi 20 punti percentuali), riflettendo lo scoppio del conflitto, il deterioramento della sicurezza interna e il peggioramento della situazione umanitaria. L'aggiornamento per il 2024 riflette la riduzione di alcuni dei tagli di produzione annunciati, conclude l’Fmi. (Res)