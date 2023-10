Business news: Tunisia, Fmi, crescita all'1,3 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia tunisina dovrebbe crescere dell'1,3 per cento nel 2023 e dell'1,9 per cento nel 2024, rispetto al 2,5 per cento del 2022. È quanto emerge dalle stime economiche pubblicate dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Per quanto riguarda l'inflazione annua, l'Fmi prevede che quest'anno sarà del 9,4 per cento, rispetto all'8,3 per cento del 2022. Nel 2024 dovrebbe risalire leggermente al 9,6 per cento. Per quanto riguarda il saldo delle partite correnti, il deficit dovrebbe scendere dall'8,6 per cento del 2022 al 5,8 per cento alla fine di quest'anno e al 5,4 per cento nel 2024. Tuttavia, l'Fmi non ha pubblicato le previsioni sulla disoccupazione in Tunisia per il 2023 e il 2024. (Tut)