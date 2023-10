Business news: sanzioni, giunta Niger taglia bilancio del 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Niger è stato costretto a tagliare il proprio bilancio del 40 per cento a causa dell'impatto delle sanzioni e della sospensione degli aiuti dopo il colpo di Stato dello scorso 26 luglio. In una nota, la giunta militare ha annunciato un taglio del bilancio per il 2023 da 5,3 a 3,2 miliardi di dollari. Si prevede che almeno il 40 per cento del sostegno al bilancio del paese dell’Africa occidentale quest’anno proverrà da partner esterni. Le sanzioni possono peggiorare la situazione economica del Niger, uno dei Paesi più poveri del mondo. Il Paese, dipendente dalle importazioni, ha registrato un’impennata dei prezzi dei prodotti alimentari e delle materie prime e una fornitura limitata di medicinali, a causa delle restrizioni commerciali seguite al golpe che ha deposto il presidente democraticamente eletto Mohamed Bazoum, Il colpo di Stato ha comportato sanzioni regionali e internazionali, tra cui la chiusura delle frontiere, il congelamento dei beni e il blocco delle forniture di aiuti. (Res)